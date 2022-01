Two days after a man went on a rampage with a backhoe in an East Vineland neighborhood, the New Jersey Attorney General's office is investigating the incident and the subsequent police shooting that killed the man early Saturday morning.

The man, whose identity has not been released, was shot by a Vineland Police officer at the Penn Lincoln Mobile Home Park. He was pronounced dead at 5:48 am Saturday, according to the Attorney General's Office.

Neighbors told NBC10 that before police shot the man, he had been using the backhoe to overturn cars, police vehicles, an ambulance and to damage the front porch of a home.

Three Vineland police officers experienced minor injuries during the incident. The Vineland Police department has not responded to requests for comment.

The Attorney General's office has released very few details about what happened Saturday morning and the circumstances of the shooting.

What we do know is that the man went on a rampage in an East Vineland retirement community with the backhoe.

Here is a photo gallery of image grabs taken from TV news accounts on 6ABC, NBC10, and CBS3 Philadephia and doorbell cam video of the incident.

Get our free mobile app

Photos Show Damage From Vineland Backhoe Rampage

Marmora Firefighters Use Jaws of Life to Pull Driver From GSP Crash

Photos of Some of South Jersey Firefighters Most Memorable Fires Photos of South Jersey firefighters fighting fires and coming to the rescue when called.

Cold Case: 15 Years Since Bodies of 4 Dead Women Were Found in West A.C.

<iframe scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allow="autoplay; fullscreen" src="https://w3.mp.lura.live/player/prod/v3/anvload.html?

key=eyJtIjoiY2JzIiwidiI6IjYxNzUwNjgiLCJhbnZhY2siOiI1VkQ2RXlkNmRqZXdiQ21Od0JGbnNKajE3WUF2R1J3bCIsInNoYXJlTGluayI6Imh0dHBzOi8vY2JzbG9jLmFsLzMybGpkOTUiLCJwbHVnaW5zIjp7ImNvbXNjb3JlIjp7ImNsaWVudElkIjoiMzAwMDAyMyIsImMzIjoicGhpbGFkZWxwaGlhLmNic2xvY2FsLmNvbSJ9LCJkZnAiOnsiY2xpZW50U2lkZSI6eyJhZFRhZ1VybCI6Imh0dHA6Ly9wdWJhZHMuZy5kb3VibGVjbGljay5uZXQvZ2FtcGFkL2Fkcz9zej0yeDImaXU9LzQxMjgvQ0JTLlBISUxMWSZjaXVfc3pzJmltcGw9cyZnZGZwX3JlcT0xJmVudj12cCZvdXRwdXQ9eG1sX3Zhc3QyJnVudmlld2VkX3Bvc2l0aW9uX3N0YXJ0PTEmdXJsPVtyZWZlcnJlcl91cmxdJmRlc2NyaXB0aW9uX3VybD1bZGVzY3JpcHRpb25fdXJsXSZjb3JyZWxhdG9yPVt0aW1lc3RhbXBdIiwia2V5VmFsdWVzIjp7ImNhdGVnb3JpZXMiOiJbW0NBVEVHT1JJRVNdXSIsInByb2dyYW0iOiJbW1BST0dSQU1fTkFNRV1dIiwic2l0ZVNlY3Rpb24iOiJmZWF0dXJlZCJ9fX0sIm1vYXQiOnsiY2xpZW50U2lkZSI6eyJwYXJ0bmVyQ29kZSI6ImNic2xvY2FsYW52YXRvdmlkZW8xODE3MzI2MDk0MzEifX0sImhlYXJ0YmVhdEJldGEiOnsiYWNjb3VudCI6ImNic2xvY2FsLWdsb2JhbC11bmlmaWVkLGNic2xvY2FsLW1hcmtldC1waGlsYWRlbHBoaWEtdW5pZmllZCxjYnNsb2NhbC1zdGF0aW9uLXBoaWxhZGVscGhpYS11IiwicHVibGlzaGVySWQiOiJjYnNsb2NhbCIsImpvYklkIjoic2NfdmEiLCJtYXJrZXRpbmdDbG91ZElkIjoiODIzQkEwMzM1NTY3NDk3RjdGMDAwMTAxQEFkb2JlT3JnIiwidHJhY2tpbmdTZXJ2ZXIiOiJjYnNkaWdpdGFsbWVkaWEuaGIub210cmRjLm5ldCIsImN1c3RvbVRyYWNraW5nU2VydmVyIjoiY2JzZGlnaXRhbG1lZGlhLmQxLnNjLm9tdHJkYy5uZXQiLCJjaGFwdGVyVHJhY2tpbmciOmZhbHNlLCJ2ZXJzaW9uIjoiMS41IiwiY3VzdG9tTWV0YWRhdGEiOnsidmlkZW8iOnsiY2JzX21hcmtldCI6InBoaWxhZGVscGhpYS5jYnNsb2NhbC5jb20iLCJjYnNfcGxhdGZvcm0iOiJkZXNrdG9wIn19LCJwYXJlbnRQYWdlVVJMIjoiaHR0cHM6Ly9waGlsYWRlbHBoaWEuY2JzbG9jYWwuY29tLzIwMjEvMTIvMTkvdmluZWxhbmQtY3VtYmVybGFuZC1jb3VudHktYmFja2hvZS1yYW1wYWdlLWRyaXZlci1zaG9vdGluZy1kZWF0aC1wb2xpY2UtbmV3LWplcnNleS8iLCJwYXJlbnRUaXRsZSI6IuKAmEkgQ2Fu4oCZdCBTdG9wIENyeWluZyBBYm91dCBJdOKAmTogVmluZWxhbmQgUmVzaWRlbnQgUmVjYWxscyBNb21lbnQgRHJpdmVyIFJhbW1lZCBCYWNraG9lIEludG8gSGVyIENhciDigJMgQ0JTIFBoaWxseSIsInBJbnN0YW5jZSI6InAwIiwicHJvZmlsZSI6ImNicyIsImN1c3RvbVRyYWNraW5nU2VydmVyU2VjdXJlIjoiY2JzZGlnaXRhbG1lZGlhLmQxLnNjLm9tdHJkYy5uZXQifSwiaGVhbHRoQW5hbHl0aWNzIjp7fX0sImh0bWw1Ijp0cnVlLCJ0b2tlbiI6ImRlZmF1bHQifQ%3D%3D" width ="640" height="360"></iframe>

https://www.nbcphiladelphia.com/news/local/police-shoot-kill-man-who-flipped-over-cars-with-backhoe/3083010/