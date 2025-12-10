How Each Atlantic County City and Town Voted In NJ Governor’s Race
It was a surprising margin in the vote for Governor of New Jersey last month. Mikie Sherrill, a Democrat, soundly defeated Republican Jack Ciatterelli 56% to 43%.
Sherrill will be taking office January 20, 2026.
Here's How Every Atlantic County City and Town Voted in the Election
The breakdown of voting in Atlantic County is now official. Some of the towns were very close in who people voted for in the election.
When all was said and done, voters in Atlantic County cast 51,201 votes for Sherrill, and 47,603 votes for Ciattarelli.
Here's a look at how each municipality voted in November:
Absecon:
Jack Ciattarelli 1,961
Mikie Sherrill 1,942
Atlantic City:
Jack Ciattarelli 2,185
Mikie Sherrill 5,804
Brigantine:
Jack Ciattarelli 2,211
Mikie Sherrill 1,429
Buena Boro:
Jack Ciattarelli 860
Mikie Sherrill 676
Buena Vista Township:
Jack Ciattarelli 1,795
Mikie Sherrill 1,191
Corbin City:
Jack Ciattarelli 192
Mikie Sherrill 81
Egg Harbor City:
Jack Ciattarelli 595
Mikie Sherrill 779
Egg Harbor Township:
Jack Ciattarelli 8,622
Mikie Sherrill 9,332
Estell Manor:
Jack Ciattarelli 602
Mikie Sherrill 251
Folsom:
Jack Ciattarelli 446
Mikie Sherrill 293
Galloway Township:
Jack Ciattarelli 6,925
Mikie Sherrill 7,503
Hamilton Township:
Jack Ciattarelli 4,800
Mikie Sherrill 5,669
Hammonton:
Jack Ciattarelli 3,775
Mikie Sherrill 2,275
Linwood:
Jack Ciattarelli 1,830
Mikie Sherrill 1,602
Longport:
Jack Ciattarelli 284
Mikie Sherrill 180
Margate:
Jack Ciattarelli 1,506
Mikie Sherrill 1,335
Mullica Township
Jack Ciattarelli 1,561
Mikie Sherrill 974
Northfield:
Jack Ciattarelli 1,914
Mikie Sherrill 1,900
Pleasantville:
Jack Ciattarelli 645
Mikie Sherrill 3,335
Port Republic:
Jack Ciattarelli 397
Mikie Sherrill 244
Somers Point:
Jack Ciattarelli 1,989
Mikie Sherrill 1,985
Ventnor:
Jack Ciattarelli 1,738
Mikie Sherrill 1,831
Weymouth Township:
Jack Ciattarelli 772
Mikie Sherrill 580
SOURCE: NJ.GOV
How your town in NJ voted for governor in 2025
