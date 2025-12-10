How Each Atlantic County City and Town Voted In NJ Governor&#8217;s Race

How Each Atlantic County City and Town Voted In NJ Governor’s Race

Getty Images

It was a surprising margin in the vote for Governor of New Jersey last month. Mikie Sherrill, a Democrat, soundly defeated Republican Jack Ciatterelli 56% to 43%.

Sherrill will be taking office  January 20, 2026.

READ MORE: Mountain Lion Spotted in North Jersey

READ MORE: $50,000 Winning Powerball Ticket Purchased in Bridgeton

Cat Country 107.3 logo
Get our free mobile app
Getty Images
loading...

Here's How Every Atlantic County City and Town Voted in the Election

The breakdown of voting in Atlantic County is now official.  Some of the towns were very close in who people voted for in the election.

When all was said and done, voters in Atlantic County cast 51,201 votes for Sherrill, and 47,603 votes for Ciattarelli.

Here's a look at how each municipality voted in November:

Absecon:

Jack Ciattarelli  1,961

Mikie Sherrill  1,942

Atlantic City:

Jack Ciattarelli  2,185

Mikie Sherrill  5,804

Brigantine:

Jack Ciattarelli  2,211

Mikie Sherrill  1,429

Buena Boro:

Jack Ciattarelli  860

Mikie Sherrill  676

Buena Vista Township:

Jack Ciattarelli  1,795

Mikie Sherrill  1,191

Corbin City:

Jack Ciattarelli  192

Mikie Sherrill  81

Egg Harbor City:

Jack Ciattarelli  595

Mikie Sherrill  779

Egg Harbor Township:

Jack Ciattarelli  8,622

Mikie Sherrill  9,332

Estell Manor:

Jack Ciattarelli  602

Mikie Sherrill  251

Folsom:

Jack Ciattarelli   446

Mikie Sherrill   293

Galloway Township:

Jack Ciattarelli   6,925

Mikie Sherrill   7,503

Hamilton Township:

Jack Ciattarelli   4,800

Mikie Sherrill   5,669

Hammonton:

Jack Ciattarelli   3,775

Mikie Sherrill  2,275

Linwood:

Jack Ciattarelli  1,830

Mikie Sherrill  1,602

Longport:

Jack Ciattarelli  284

Mikie Sherrill  180

Margate:

Jack Ciattarelli   1,506

Mikie Sherrill   1,335

Mullica Township

Jack Ciattarelli   1,561

Mikie Sherrill 974

Northfield:

Jack Ciattarelli    1,914

Mikie Sherrill 1,900

Pleasantville:

Jack Ciattarelli   645

Mikie Sherrill 3,335

Port Republic:

Jack Ciattarelli   397

Mikie Sherrill 244

Somers Point:

Jack Ciattarelli   1,989

Mikie Sherrill 1,985

Ventnor:

Jack Ciattarelli   1,738

Mikie Sherrill  1,831

Weymouth Township:

Jack Ciattarelli    772

Mikie Sherrill 580

SOURCE: NJ.GOV

How your town in NJ voted for governor in 2025

How every municipality voted in the 2025 gubernatorial election between Republican Jack Ciattarelli and Democrat Mikie Sherrill. Municipalities are listed in alphabetical order by county. Results are from the state Division of Elections as of December 2025.

Gallery Credit: New Jersey 101.5

Filed Under: AC Facebook, Atlantic County, Election, South Jersey Trending
Categories: Cat Country Morning Show, New Jersey News, News, Political News, South Jersey News

More From Cat Country 107.3